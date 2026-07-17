Ostia Antica Alcesti debutta al Parco Archeologico | date orari e biglietti

Una donna decide di morire al posto del marito e successivamente ritorna dal regno dei morti, cambiata. Questa interpretazione del mito di Alcesti viene portata in scena al Teatro Romano di Ostia Antica, in una produzione diretta da Filippo Dini. La rappresentazione debutta il 17 luglio 2026 e si svolge con orari e biglietti disponibili sul sito ufficiale del parco archeologico. La messa in scena si inserisce nel calendario di eventi culturali del sito.

Ostia, 17 luglio 2026 – Una donna sceglie di morire al posto del marito. Poi ritorna dal regno dei morti, ma non è più la stessa. Il mito di Alcesti attraversa i secoli e arriva sul palcoscenico millenario del Teatro Romano di Ostia Antica, nella rilettura diretta da Filippo Dini. Lo spettacolo, in programma venerdì 17 e sabato 18 luglio 2026 alle ore 21:00, chiude la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival – Il senso del passato. Due serate nelle quali la tragedia di Euripide tornerà a confrontarsi con le domande più profonde dell’esistenza: quanto può spingersi oltre l’amore? E cosa rimane di una persona dopo aver attraversato la morte? Alcesti al Teatro Romano di Ostia Antica. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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