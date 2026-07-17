Le opposizioni dei comuni di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio hanno criticato i sindaci riguardo alla gestione dell’ospedale di San Marcello. Le proteste si concentrano sulle decisioni prese in merito ai servizi sanitari e alla tutela dell’ospedale. Le opposizioni hanno espresso preoccupazioni circa la riduzione di servizi e l’assenza di adeguate risposte alle esigenze dei cittadini. La questione riguarda anche le modalità di comunicazione e le scelte strategiche adottate dai rappresentanti locali.

Opposizioni di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio all’attacco dei rispettivi sindaci sul tema dell’ospedale di San Marcello. Gabriele Bacci e Luca Marmo sono infatti accusati dai gruppi di minoranza "Siamo Abetone Cutigliano" e "Prospettiva Futuro" di ignorare la volontà dei consigli comunali, che si erano pronunciati in modo chiaro e unanime sulla necessità di chiedere alla Regione il riconoscimento dell’ospedale Pacini quale presidio ospedaliero in area particolarmente disagiata. Un riconoscimento indispensabile, secondo i due gruppi, per restituire al territorio un vero pronto soccorso e rafforzare i servizi sanitari della montagna e per il quale erano state approvate all’unanimità due mozioni, a febbraio e dicembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ospedale Pacini, l’attacco a Marmo e Bacci

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