Raccolta firme per salvare l’ospedale Pacini

La Cgil sta raccogliendo le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per fermare il declino del Servizio Sanitario Nazionale. "Da anni – scrive il sindacato – la gente della montagna lotta insieme ai propri sindaci per vedersi riconosciuto il diritto di essere curati nel rispetto dell’art 32 della nostra Costituzione. Chi vive in montagna ha accesso a cure meno tempestive, strutture meno dotate e personale meno stabile. Dopo anni era stata raggiunta un’intesa fra Regione Toscana e Sindaci dei Comuni della Montagna pistoiese, ma si registrano degli arretramenti: al Pacini sono diminuiti i posti letto, gli ambulatori di dermatologia e neurologia non sono più attivi mentre l’ambulatorio chirurgico è presente solo una volta a settimana e quello ortopedico due volte al mese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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