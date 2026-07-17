Orso bruno marsicano nuova stima della popolazione in Abruzzo | censiti dalla Sapienza 81 esemplari
Una stima aggiornata della popolazione di orso bruno marsicano nell'Appennino centrale indica la presenza di 81 esemplari, secondo i dati raccolti dall'università e presentati al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica il 17 luglio.
Numeri aggiornati sugli orsi in Abruzzo. I dati presentati oggi 17 luglio al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica forniscono una nuova stima della popolazione di orso bruno marsicano nell'Appennino centrale. Secondo il nuovo studio, nell'Appennino centrale sono stimati 81 orsi, di cui 43 femmine e 38 maschi. Erano una cinquantina gli esemplari censiti nel 2014, con attività di monitoraggio ridotta solo nell'area protetta del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm). Il nuovo lavoro, realizzato con protocolli di campionamento, sviluppati dall'Istituto superiore protezione e ricerca ambientale e dall'università Sapienza di Roma, ha incluso per la prima volta anche le aree periferiche dell'areale della specie, escluse dalla precedente stima. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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