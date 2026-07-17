Organici ATA meno collaboratori e nessun aumento con gli operatori | saranno trasformati posti già esistenti

Per il prossimo anno scolastico, l’organico del personale ATA sarà di 194.303 posti, con una diminuzione di 2.174 unità rispetto all’anno precedente. I posti già esistenti saranno trasformati, senza l’aggiunta di nuovi collaboratori o incrementi di operatori. La riduzione riguarda principalmente il numero di collaboratori, mentre gli operatori non avranno variazioni.

L’organico del personale ATA per l’anno scolastico 202627 sarà costituito complessivamente da 194.303 posti, con una riduzione di 2.174 unità rispetto all’anno precedente. Il taglio interessa il profilo del collaboratore scolastico e si concentra nelle scuole secondarie di secondo grado. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Organici ATA 2026-27, 194.303 posti: taglio sui collaboratori scolastici, saranno oltre 2mila in meno alle superiori. NOTAIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato lo schema di decreto interministeriale riguardante le dotazioni organiche del personale ATA...

Temi più discussi: Organici ATA 2026-27, 194.303 posti: taglio sui collaboratori scolastici, saranno oltre 2mila in meno alle superiori. NOTA; Organici scuola 2026/2027: personale ATA, pubblicato lo schema di decreto con criteri e dotazioni organiche; Organici ATA 2026/27: 194.303 posti con un taglio di oltre 2.000 unità; Organici ATA 2026/27: taglio di 2.174 collaboratori.

Organici ATA 2026/27 fermi a 194.303 posti: meno collaboratori scolastici alle superiori e stop alla tabella B1 nel nuovo decreto. #Personale x.com

Organici ATA, meno collaboratori e nessun aumento con gli operatori: saranno trasformati posti già esistentiL’organico del personale ATA per l’anno scolastico 2026/27 sarà costituito complessivamente da 194.303 posti, con una riduzione di 2.174 unità rispetto all’anno precedente. orizzontescuola.it

Organici ATA 2026-27, 194.303 posti: taglio sui collaboratori scolastici, saranno oltre 2mila in meno alle superiori. NOTAIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diramato la nota con lo schema di decreto interministeriale per la revisione delle dotazioni organiche del personale ATA per l'anno scolastico 2026/2027. orizzontescuola.it