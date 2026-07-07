Organici ATA 2026-27 194.303 posti | taglio sui collaboratori scolastici saranno oltre 2mila in meno alle superiori DECRETO

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato lo schema di decreto interministeriale che aggiorna le dotazioni organiche del personale ATA per l’anno scolastico 2026-2027. Sono previsti 194.303 posti complessivi, con una riduzione di oltre 2.000 posizioni per i collaboratori scolastici delle scuole superiori. Questa revisione interessa le assegnazioni di personale per le diverse funzioni nelle istituzioni scolastiche.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diramato la nota con lo schema di decreto interministeriale per la revisione delle dotazioni organiche del personale ATA per l’anno scolastico 20262027. Il provvedimento, firmato dalla Direttrice Generale Maria Assunta Palermo, definisce i criteri e i parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. L’organico nazionale complessivo ammonta a 194.303 unità, in calo di 2.174 posti rispetto al precedente anno scolastico. Il dato tiene conto dell’andamento demografico, con il calo previsto degli studenti iscritti, e di un correttivo legato alla presenza di alunni con disabilità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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