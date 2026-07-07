Organici ATA 2026-27 194.303 posti | taglio sui collaboratori scolastici saranno oltre 2mila in meno alle superiori NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato lo schema di decreto interministeriale riguardante le dotazioni organiche del personale ATA per l’anno scolastico 2026-2027. Sono previsti in totale 194.303 posti, con un taglio di oltre 2.000 collaboratori scolastici nelle scuole superiori. La revisione riguarda le assegnazioni di personale, senza ulteriori dettagli sui criteri di distribuzione.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diramato la nota con lo schema di decreto interministeriale per la revisione delle dotazioni organiche del personale ATA per l’anno scolastico 20262027. Il provvedimento, firmato dalla Direttrice Generale Maria Assunta Palermo, definisce i criteri e i parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. L’organico nazionale complessivo ammonta a 194.303 unità, in calo di 2.174 posti rispetto al precedente anno scolastico. Il dato tiene conto dell’andamento demografico, con il calo previsto degli studenti iscritti, e di un correttivo legato alla presenza di alunni con disabilità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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