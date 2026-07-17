È stato emesso un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo, attualmente atteso nel carcere di Bollate. La moglie ha presentato una richiesta di grazia. Nel frattempo, ha dichiarato di essere stata aggredita e di essersi difesa, chiedendo che non le venga richiesto un risarcimento. La discussione riguarda anche una nuova norma del ddl Sicurezza, che stabilisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non può richiedere risarcimenti, né i familiari di chi si trova in questa condizione.

"Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l'ultimo ddl Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali", ha scritto su X la premier Giorgia Meloni dopo le polemiche sul caso Roggero e le richieste di indennizzo da parte dei parenti dei ladri uccisi dal gioielliere. Nel post è allegata anche una foto della premier e la scritta 'Basta paradossi! Chi commette un reato non può pretendere un risarcimento per i danni subiti mentre delinque'. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Ordine di carcerazione per Roggero, atteso a Bollate. La moglie fa istanza per la grazia

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