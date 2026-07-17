Un ordine di carcerazione è stato emesso nei confronti del gioielliere accusato di duplice omicidio volontario e tentato omicidio. La richiesta di clemenza e di differimento della detenzione è stata presentata questa mattina alla Presidenza della Repubblica dalla moglie e dall’avvocato. La firma sulla documento è stata apposta poco più di tre ore fa, alle 1.

Il gioielliere accusato di duplice omicidio volontario e tentato omicidio è diretto al carcere di Bollate: questa mattina la moglie e l'avvocato hanno presentato domanda di clemenza a Mattarella, chiedendo anche il differimento della carcerazione È stato firmato poco più di tre ore fa, alle 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Caso Roggero, gioielliere diretto a Bollate: emesso ordine di carcerazione, la moglie chiede la grazia a Mattarella

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