È stato emesso l’ordine di carcerazione per il gioielliere coinvolto nel caso Roggero, che si è costituito dopo la sentenza definitiva. La richiesta di grazia è stata presentata, mentre l’uomo si trova ora in attesa di essere trasferito nel carcere di Bollate. La decisione segue la condanna definitiva, e l’arresto è stato eseguito dopo la costituzione dell’imputato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Roggero si costituisce dopo la sentenza definitiva. Per Mario Roggero è arrivato l’ ordine di esecuzione della pena. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte di Cassazione, la Procura di Asti ha disposto la carcerazione del gioielliere, riconosciuto colpevole per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo durante una rapina avvenuta il 28 aprile 2021. Il provvedimento è stato firmato dal procuratore Biagio Mazzeo. Roggero è ora diretto al carcere di Bollate, nel Milanese, dove si presenterà per iniziare a scontare la pena definitiva di 14 anni e 9 mesi di reclusione. In primo grado era stato condannato a 17 anni, pena successivamente ridotta dalla Corte d’Appello di Torino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caso Roggero, emesso l’ordine di carcerazione: il gioielliere verso Bollate. Presentata la richiesta di grazia

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Caso Roggero, in questi minuti La Procura di Asti ha ufficialmente firmato l'ordine di carcerazione

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