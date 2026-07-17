Ora a Opera si potrà essere seppelliti con gli amici animali
Il Consiglio comunale di Opera ha approvato un aggiornamento del regolamento cimiteriale che permette di seppellire gli animali domestici insieme ai loro proprietari. Questa modifica è in linea con quanto stabilito dalla normativa regionale. Ora, presso il cimitero comunale, sarà possibile seppellire i propri animali d’affezione nello stesso loculo o area riservata. La decisione riguarda tutti gli animali riconosciuti come compagni di vita e si applica alle tumulazioni future.
Gli amici a quattro zampe potranno riposare per sempre accanto ai loro proprietari. Il Consiglio comunale di Opera ha approvato l’aggiornamento del regolamento cimiteriale che introduce, in linea con quanto previsto dalla normativa regionale, la possibilità di tumulare gli animali d’affezione insieme ai loro padroni. La novità rappresenta uno dei punti più significativi del nuovo regolamento e risponde a una richiesta sempre più sentita da molti cittadini, riconoscendo il profondo legame affettivo che unisce le persone ai propri animali domestici. L’iniziativa nasce da un percorso avviato alla fine del 2025 all’interno della Commissione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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