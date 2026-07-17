Ora a Opera si potrà essere seppelliti con gli amici animali

Notizia in breve

Il Consiglio comunale di Opera ha approvato un aggiornamento del regolamento cimiteriale che permette di seppellire gli animali domestici insieme ai loro proprietari. Questa modifica è in linea con quanto stabilito dalla normativa regionale. Ora, presso il cimitero comunale, sarà possibile seppellire i propri animali d’affezione nello stesso loculo o area riservata. La decisione riguarda tutti gli animali riconosciuti come compagni di vita e si applica alle tumulazioni future.