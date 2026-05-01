Il cuore batte per gli animali | torna l’appuntamento con Amici a 4 Zampe

Nel fine settimana del 2 e 3 maggio si svolge a Gallipoli l’edizione 2024 di “Amici a 4 Zampe”, un evento promosso da Caroli Hotels e ospitato presso l’ecoresort Le Sirene. La manifestazione si concentra sul benessere degli animali domestici e prevede diverse attività dedicate ai proprietari e ai loro animali. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e coinvolge diverse associazioni del settore.

GALLIPOLI – Il benessere dei fedeli compagni di vita torna al centro dell’attenzione con la nuova edizione di “Amici a 4 Zampe”, l’evento firmato Caroli Hotels in programma per il weekend del 2 e 3 maggio presso l’ecoresort Le Sirene Gallipoli.Non si tratta di una semplice manifestazione, ma di.🔗 Leggi su Lecceprima.it A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Corridog, il 12 aprile torna in città la camminata con gli amici a quattro zampe più partecipata d’Italia Cuore giallorosso: l’Us Lecce scende in campo per gli amici a quattro zampeIn occasione della sfida contro l’Atalanta, i calciatori entreranno sul terreno di gioco accompagnati dai cagnolini in cerca di adozione LECCE – Il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il cuore batte per Ilaria. Sabato la camminata di solidarietà; Ascolti tv, Amici batte il debutto di Canzonissima. De Filippi vince la prima sfida del sabato sera; Cade e batte la testa sul marciapiedi, 22enne gravissimo dopo serata con gli amici; Un defibrillatore per ricordare Giada Capogreco: a Volpiano il cuore della comunità batte ancora. Il cuore batte per gli animali: torna l’appuntamento con Amici a 4 ZampeDue giorni di approfondimento, sport e divertimento organizzati a Gallipoli per celebrare il legame indissolubile tra uomo e animale ... lecceprima.it Il cuore batte per Ilaria. Sabato la camminata di solidarietàAppuntamento sabato 2 maggio a Capannori con lo sport e la solidarietà. E’ in programma l’iniziativa ‘Il cuore batte ... lanazione.it Gli "Amici delle Sabbie Nere" sollecitano nuovi enti. Al centro della denuncia l'erosione che minaccia il sito Unesco - facebook.com facebook Buongiorno a tutti Amici! A chi ha lavorato, a chi è precario, a chi non trova il lavoro giusto, a chi non lo cerca … Buon #1Maggio dà @SalaLettura #LavorareConPassione a #SalaLettura x.com