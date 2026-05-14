Dallo stambecco al piccione di città tutti gli animali a cui si potrà sparare con il sì al ddl caccia e c’è una stretta contro gli animalisti

La proposta di legge sulla caccia, che permette di sparare a diverse specie di animali come lo stambecco e il piccione urbano, sembra ormai pronta per essere discussa in aula al Senato. La questione è stata ripescata più volte nell’ultimo anno, lasciando da parte le polemiche e le opposizioni. La proposta include anche misure restrittive contro gli animalisti, che si oppongono alle norme di tutela degli animali. La discussione si avvicina, con un dibattito acceso tra sostenitori e contrari.

Messa nel dimenticatoio e ripescata più volte nel corso dell’ultimo anno, la proposta di legge sulla caccia sembra ora destinata ad arrivare presto in aula al Senato. Mercoledì 13 maggio, mentre Giorgia Meloni si riparava dal temporale entrando a palazzo Madama per il premier time, le commissioni Ambiente e Industria del Senato hanno finito di votare gli emendamenti e la prossima settimana si potrebbe andare in aula per discutere la proposta che le opposizioni (certamente Avs e Movimento cinque stelle) già promettono di osteggiare duramente. I Cinque stelle oggi, 14 maggio, hanno tenuto una breve manifestazione mentre Avs ha fatto una conferenza stampa definendo Meloni la «serial killer degli animali»: «E’ un regalo alla lobby sulla caccia e all’industria delle armi», ha dichiarato Tino Magni. 🔗 Leggi su Open.online

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