Tragedia sui binari a Portogruaro | 27enne investito e ucciso dal treno mentre attraversa con le cuffie

Notizia in breve

Un uomo di 27 anni è stato investito e ucciso da un treno mentre attraversava i binari con le cuffie. L’incidente è avvenuto martedì a Portogruaro. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando e non escludono nessuna ipotesi, tra cui un gesto volontario o una fatalità causata dall’uso delle cuffie. La vittima è stata colpita mentre attraversava i binari in prossimità di un passaggio pedonale.