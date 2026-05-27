Tragedia sui binari a Portogruaro | 27enne investito e ucciso dal treno mentre attraversa con le cuffie
Un uomo di 27 anni è stato investito e ucciso da un treno mentre attraversava i binari con le cuffie. L’incidente è avvenuto martedì a Portogruaro. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando e non escludono nessuna ipotesi, tra cui un gesto volontario o una fatalità causata dall’uso delle cuffie. La vittima è stata colpita mentre attraversava i binari in prossimità di un passaggio pedonale.
Sui motivi della tragedia avvenuta martedì sono ancora in corso le indagini che non escludono nessuna ipotesi, dal gesto volontario alla tragica fatalità a causa delle cuffie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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