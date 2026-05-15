Travolto da un albero mentre lavora nel bosco | operaio muore sul colpo

Da bresciatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina di oggi, in una zona boschiva difficile da raggiungere, un operaio di 52 anni è rimasto vittima di un incidente mentre lavorava nel bosco. Secondo le prime ricostruzioni, un albero gli è caduto addosso, provocandone il decesso immediato. L’incidente si è verificato a Temù, nella località Gozza, e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. Nessun altro ferito è stato segnalato.

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Tragedia nella tarda mattinata di oggi, venerdì 15 maggio,  a Temù, in località Gozza, dove un operaio di 52 anni ha perso la vita in un drammatico infortunio sul lavoro avvenuto in una zona boschiva e piuttosto difficile da raggiungere. L’allarme è stato lanciato dai colleghi dell’uomo attorno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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