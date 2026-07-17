Un operaio di 43 anni è stato travolto da un treno regionale e ha perso la vita mentre lavorava sui binari vicino alla stazione di San Giorgio di Nogaro. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, mentre l’uomo si trovava sui binari per svolgere un’attività lavorativa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un operaio di 43 anni, residente a Latisana (Udine), è morto a causa di un incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. Secondo una prima ricostruzione, il manovratore sarebbe sceso da un treno e, inciampando, sarebbe finito sotto un altro convoglio in transito. L’operaio travolto da un treno L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 13 del 17 luglio. Un uomo, cittadino tunisino, dipendente di una ditta esterna che sta eseguendo lavori lungo la tratta Venezia-Trieste, sarebbe sceso da un mezzo per poi inciampare e finire sotto un altro convoglio. I binari nei pressi di San Giorgio di Nogaro dove è avvenuto l’incidente sul lavoro Il treno in transito sarebbe stato senza passeggeri e proveniente dalla direzione opposto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Operaio travolto da un treno regionale a San Giorgio di Nogaro, 43enne morto sui binari mentre lavorava

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OPERAIO MORTO SUL LAVORO SULLA TRIESTE-VENEZIA: TRAVOLTO DAL TRENO | 17/07/2026

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