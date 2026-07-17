Operaio travolto dal treno mentre lavora sui binari | 43enne morto sul colpo Disagi sulla linea Venezia-Trieste

Da ilgazzettino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 43 anni è stato investito e ucciso da un treno mentre lavorava sui binari vicino alla stazione di San Giorgio di Nogaro. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio. La vittima, di origini tunisine e residente a Latisana, ha perso la vita sul colpo. La linea Venezia-Trieste ha subito disagi a causa dell’incidente.

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SAN GIORGIO DI NOGARO (UDINE) - Operaio travolto e ucciso dal treno mentre lavorava sui binari: è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro dove un 43enne di origini tunisine e residente a Latisana è morto nell'incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari. L'allarme e i soccorsi L'allarme è scattato verso le 13. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe dipendente della Traction&Services, società specializzata nelle manovre ferroviarie nei cantieri del Friuli Venezia Giulia. L'incidente è avvenuto nell'area industriale Cosef a San Giorgio di Nogaro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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