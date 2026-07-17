OpenAI ha rilasciato una nuova versione di ChatGPT, descritta come molto potente. La società ha reso disponibile l’aggiornamento in breve tempo, senza ampie comunicazioni pubbliche. La versione precedente era stata annunciata come molto avanzata, con un confronto esplicito a un progetto militare di grande portata. La novità, comunque, è passata in gran parte inosservata dal pubblico, nonostante le aspettative elevate.

“Ho paura, perché la nuova versione è una bomba atomica” dichiarò l’estate scorsa Sam Altman su ChatGPT 5 (paragonandola al Progetto Manhattan), e siccome era una bomba atomica la rilasciò al pubblico dopo appena una settimana, e fu un petardo. Un lieve miglioramento della versione precedente, niente di più. Quest’anno, stessa spiaggia stesso mare (come cantava Piero Focaccia nel 1963, ma per gli altri, io odio il mare, l’estate e la spiaggia), è accaduto l’opposto, e in maniera così particolare che non se ne è accorto quasi nessuno. La versione 5.6, lanciata lo scorso 9 luglio (con i nomi di Sol, Terra e Luna, a seconda della potenza del... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su ChatGPT.

© Ilgiornale.it - OpenAI, wow: la nuova ChatGPT è incredibile e quasi nessuno se n’è accorto. Vi spiego perché.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Florida porta OpenAI in tribunale per ChatGPT e violenza tra i giovani: vi spiego perché non ha sensoLa Florida ha intentato una causa contro OpenAI, accusando ChatGPT di aver contribuito alla violenza tra i giovani.

Rampulla netto: “Nessuno dei nomi accostati al Milan mi convince. Vi spiego perché”Michelangelo Rampulla ha espresso dubbi sui candidati allenatori collegati al Milan, dichiarando che nessuno di quei nomi lo convince.

OpenAI, wow: la nuova ChatGPT è incredibile e quasi nessuno se n’è accorto. Vi spiego perché.La nuova versione di ChatGPT migliora passo dopo passo grazie a un rilascio continuo che introduce aggiornamenti progressivi. Un’evoluzione silenziosa ma più significativa di quanto lasciassero intend ... ilgiornale.it

OpenAI rilascia GPT-5.6 a tutti: cosa è cambiato giovedì e perché può permetterseloOpenAI ha lanciato GPT-5.6 il 9 luglio 2026 con tre varianti distinte e l'approvazione del governo americano. Scopri le novità di gpt-5.6 e come accedervi. webnews.it