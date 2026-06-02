La Florida ha intentato una causa contro OpenAI, accusando ChatGPT di aver contribuito alla violenza tra i giovani. La denuncia sostiene che l'uso dell’intelligenza artificiale abbia influito sul comportamento dei minori coinvolti in episodi violenti. Tuttavia, le autorità statali non hanno fornito prove dirette che colleghino l’uso della piattaforma alle azioni criminali. La causa mira a responsabilizzare l’azienda per presunti effetti negativi dell’AI sulla salute pubblica.

No, calma ragazzi, adesso si sta sconfinando nella solita paranoia e isteria sociale scambiando causa e effetto e soprattutto indicando un colpevole comodo al momento, un capro espiatorio di moda: l’intelligenza artificiale su specifici casi umani. Per cui mettetevi comodi e seguite i fatti, a partire dal fatto del giorno: la Florida diventa il primo Stato americano a fare causa a OpenAI e a Sam Altman chiedendo miliardi di dollari di risarcimento. La ragione? ChatGPT metterebbe in pericolo bambini e ragazzi, fornendo contenuti dannosi, tra cui informazioni a presunti “school shooters” (quelli che arrivano in classe con un fucile d’assalto), indicazioni di autolesionismo e violenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - La Florida porta OpenAI in tribunale per ChatGPT e violenza tra i giovani: vi spiego perché non ha senso

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