Michelangelo Rampulla ha espresso dubbi sui candidati allenatori collegati al Milan, dichiarando che nessuno di quei nomi lo convince. Ha spiegato le sue ragioni senza entrare nei dettagli specifici, sottolineando semplicemente di non trovare adatti i profili attualmente accostati alla società. Rampulla ha mantenuto un tono deciso nel suo commento, senza fare riferimenti diretti a eventuali preferenze o alternative.

Il Milan continua la trasformazione tecnica e dirigenziale in vista della prossima stagione. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, di un amministratore delegato, di un direttore tecnico e, soprattutto, di un nuovo allenatore. Tra i nomi circolati ci sono quelli di Andoni Iraola, Vincenzo Italiano, Oliver Glasner, Xavi, Mauricio Pochettino e Matthias Jaissle. Nomi che non convincono l'ex portiere di Serie A Michelangelo Rampulla. Di seguito, le sue parole rilasciate ai microfoni di 'TMW Radio'. "I nomi accostati al Milan in questo periodo non mi convincono particolarmente. L'unico che reputo un po' più interessante è Xavi, sia per il suo passato da calciatore sia per le idee di gioco che esprime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rampulla netto: “Nessuno dei nomi accostati al Milan mi convince. Vi spiego perché”

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