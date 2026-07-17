La rete di Open Fiber è considerata un’infrastruttura strategica a livello nazionale, fondamentale per la crescita economica e la competitività industriale. Rappresenta inoltre un elemento chiave per garantire la piena cittadinanza digitale.

La rete è oggi una vera infrastruttura strategica nazionale, una condizione essenziale per la crescita economica, la competitività industriale e, soprattutto, la piena cittadinanza digitale. Il compito delle istituzioni è ora valorizzare gli investimenti realizzati, favorendo l’adozione di servizi innovativi e garantendo che nessun territorio, dalle grandi città alle aree interne, resti escluso dalle opportunità offerte dalla trasformazione digitale". Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, dal quartier generale di Open Fiber mette l’Italia "tra i Paesi più avanzati d’Europa sul fronte della connettività ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Open Fiber, la rete della competitività: "Infrastruttura strategica nazionale"

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