Open Fiber al Nam2026 La sfida è aumentare l’utilizzo della rete

Open Fiber partecipa al Nam2026 e annuncia che l’obiettivo principale è aumentare l’utilizzo della rete in fibra ottica. La società evidenzia come questa infrastruttura sia fondamentale per i principali trend digitali, tra cui il 5G e gli Hyperscale Data Center. La strategia si concentra sull’espansione dell’adozione e sull’incremento delle connessioni, senza dettagli su progetti specifici o tempistiche.

La fibra ottica come infrastruttura abilitante dei principali macro-trend digitali, dal 5G agli Hyperscale Data Center. Al Nam2026, Stefano Mazzitelli, direttore commerciale di Open Fiber, ha ribadito il ruolo strategico della rete per lo sviluppo del Paese, sottolineando come l’azienda sia ormai alle battute finali del piano di copertura infrastrutturale. Nel corso del panel ‘Industria internet e geopolitica’, Mazzitelli ha indicato tra le priorità della nuova fase l’aumento del take-up della rete e ulteriori investimenti nei servizi collegati alla fibra, sia sul fronte consumer sia business. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Open Fiber al Nam2026, La sfida è aumentare lutilizzo della rete

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Argomenti più discussi: Mazzitelli: Open Fiber fattore strategico di sviluppo; Mazzitelli (Open Fiber): Fibra ottica fattore strategico per sviluppo e macro-trend digitali.

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