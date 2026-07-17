L’autodromo organizza di nuovo open days a luglio, offrendo l’ingresso gratuito a pedoni e ciclisti per visitare il circuito. Durante queste giornate, il pubblico può entrare in pista senza costi e osservare da vicino il tracciato. Le porte sono aperte a chi desidera vivere l’esperienza di un circuito automobilistico senza partecipare a eventi ufficiali. L’iniziativa permette di accedere all’area in modo gratuito e di esplorare il tracciato in modo diretto.

Il circuito torna ad aprire le porte alla città. Anche a luglio l’ Autodromo propone infatti gli open days, vale a dire le giornate che permettono al pubblico di entrare gratuitamente in pista e vivere da vicino il tracciato. Il calendario prevede diversi appuntamenti fino a fine mese, con aperture serali dalle 18.45 alle 20.45. L’accesso sarà regolato, per motivi di sicurezza, distinguendo le giornate dedicate ai pedoni da quelle riservate ai ciclisti. I prossimi appuntamenti sono quelli di domani e di sabato 25 luglio, quando la pista sarà riservata agli amanti delle due ruote non motorizzate. Domenica 19 e domenica 26 luglio, invece, toccherà ai pedoni poter percorrere l’asfalto del circuito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Open days, porte aperte a pedoni e ciclisti

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