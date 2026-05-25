Nocera Superiore porte aperte all’Asilo Nido Comunale Il Riccio con due giornate di Open Day
L’asilo nido comunale “Il Riccio” di Nocera Superiore ha organizzato due giornate di Open Day, aperte alle famiglie interessate. Le visite si svolgeranno mercoledì 27 maggio e venerdì 5 giugno, a partire dalle 17. Durante gli eventi, sarà possibile visitare le strutture e conoscere le attività proposte ai bambini. Le porte saranno aperte per tutta la durata delle due occasioni.
L'asilo nido comunale "Il Riccio" di Nocera Superiore apre le porte alle famiglie del territorio con due giornate di Open Day: mercoledì 27 maggio e venerdì 5 giugno, dalle 17.30 alle 19.30. I genitori potranno visitare gli spazi educativi, conoscere le educatrici e ricevere informazioni sui. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Tutto pronto per l'Open Day all'asilo nido comunaleSabato 18 aprile, l’asilo nido comunale “Pollon” in via Baccaro ospiterà l’Open Day dalle 10:00 alle 12:00.
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