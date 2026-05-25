Nocera Superiore porte aperte all’Asilo Nido Comunale Il Riccio con due giornate di Open Day

Da salernotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’asilo nido comunale “Il Riccio” di Nocera Superiore ha organizzato due giornate di Open Day, aperte alle famiglie interessate. Le visite si svolgeranno mercoledì 27 maggio e venerdì 5 giugno, a partire dalle 17. Durante gli eventi, sarà possibile visitare le strutture e conoscere le attività proposte ai bambini. Le porte saranno aperte per tutta la durata delle due occasioni.

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L'asilo nido comunale "Il Riccio" di Nocera Superiore apre le porte alle famiglie del territorio con due giornate di Open Day: mercoledì 27 maggio e venerdì 5 giugno, dalle 17.30 alle 19.30. I genitori potranno visitare gli spazi educativi, conoscere le educatrici e ricevere informazioni sui. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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