Nocera Superiore porte aperte all’Asilo Nido Comunale Il Riccio con due giornate di Open Day

Notizia in breve

L’asilo nido comunale “Il Riccio” di Nocera Superiore ha organizzato due giornate di Open Day, aperte alle famiglie interessate. Le visite si svolgeranno mercoledì 27 maggio e venerdì 5 giugno, a partire dalle 17. Durante gli eventi, sarà possibile visitare le strutture e conoscere le attività proposte ai bambini. Le porte saranno aperte per tutta la durata delle due occasioni.