Porte aperte in sala parto | open day nei reparti di Ostetricia e ginecologia all' Ospedale della donna e del bambino

Martedì 5 maggio, in occasione della Giornata internazionale dell’ostetrica, l’unità di Ostetricia dell’Ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento a Verona organizza un open day dalle 17 alle 20. Durante l’evento, le sale parto e i reparti di ginecologia saranno accessibili al pubblico, offrendo la possibilità di conoscere gli ambienti e il personale che lavorano in questi servizi. L’iniziativa coinvolge i reparti dell’ospedale dedicati alla cura delle donne e dei bambini.

In occasione della Giornata internazionale dell’ostetrica, martedì 5 maggio l’unità di Ostetricia dell’Ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento, a Verona, apre le proprie porte al pubblico con un open day in programma dalle ore 17 alle 20. L’iniziativa si svolgerà negli spazi del.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate All’Ospedale della donna e del bambino torna l'open day di Ostetricia: porte aperte ai futuri genitoriDopo le oltre 600 presenze registrate tra fine 2025 e inizio 2026, nuova giornata dedicata alle coppie in attesa: incontri informativi con le... Salute della donna: open day al reparto di Ostetricia e ginecologia di PontederaMartedì 28 aprile, dalle ore 15 alle ore 18, il reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Pontedera apre le sue porte a future mamme e... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Successo per l’open day di Pontedera sull’accompagnamento alla nascita; Ostia, Open Day in sala parto al Grassi: porte aperte alle future mamme; Open day a Borgo Trento per la Giornata internazionale dell'Ostetricia; Giornata dell’ostetrica: a Mantova incontri, consulenze e porte aperte per cittadini e future famiglie. Porte aperte in sala parto: open day nei reparti di Ostetricia e ginecologia all'Ospedale della donna e del bambinoA Borgo Trento visite guidate senza prenotazione tra sale parto e percorsi nascita per conoscere da vicino il lavoro delle professioniste dell'Aoui Verona ... veronasera.it Bellina, lavorava come medico anestesista all’ospedale Giglio di Cefalù. Sono stati gli stessi colleghi a e cercare di strapparlo alla morte. La Fondazione Giglio ha espresso vicinanza al dolore della famiglia e dei colleghi di Davide Bellina originario di Blufi. - facebook.com facebook