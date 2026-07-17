Jackson Suber è il leader del primo turno all’Open Championship 2026, sorpassando i favoriti. Rory McIlroy ha avuto un avvio complicato, fatica a trovare il ritmo sul campo di Birkdale. La giornata ha visto anche altri giocatori lottare per mantenere il passo con il ritmo imposto da Suber, che si è distinto per il suo gioco solido e senza errori. La competizione si preannuncia aperta e incerta dopo questa prima frazione di gara.

2026-07-16 22:12:00 Il web non parla d’altro: Jackson Suber ha conquistato il comando del primo turno all’Open mentre Rory McIlroy ha dovuto affrontare un inizio difficile nel suo tentativo di vincere il Claret Jug per la prima volta in 12 anni. Gareggiando all’Open per la prima volta nella sua carriera, Suber ha smentito la sua inesperienza nel golf nei Links con un superbo cinque sotto il par 65, dandogli un vantaggio su Sungjae Im e Daniel Brown. Le sue fortune sono state in netto contrasto con quelle di McIlroy, che è a sette colpi dal ritmo dopo una giornata estremamente deludente. Una proiezione disseminata di errori ha visto McIlroy... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Open Championship 2026: Suber è il leader a sorpresa del primo turno mentre McIlroy fatica a Birkdale

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Jackson Suber SHOCKS The Open Championship 2026! Golfer Outplays Rory McIlroy at Royal Birkdale

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