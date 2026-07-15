Dal 16 al 19 luglio, il Royal Birkdale ospiterà l’Open Championship 2026, ultimo major della stagione golfistica. La competizione si svolgerà in Inghilterra e vedrà i migliori giocatori al mondo confrontarsi sul campo. L’evento rappresenta l’appuntamento più atteso del calendario golfistico di metà anno. La sede, nota per aver già ospitato altri grandi tornei, si prepara ad accogliere gli atleti per quattro giorni di gara.

Settimana importante quella che il mondo golfistico si sta apprestando a vivere in Inghilterra. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, infatti, tutti i big del momento si trasferiranno sui fairway del Royal Birkdale Golf Club per la 154esima edizione dell’Open Championship, ultimo major in stagione vinto, l’anno scorso, da Scottie Scheffler in Irlanda del Nord, più precisamente al Royal Portrush Golf Club. L’avvio del prestigioso torneo che affonda le proprie radici nel lontano 1860 quando si giocò al Prestwick Golf Club, rappresenta il culmine della stagione golfistica che, dopo di esso, andrà in contro alla seconda parte della propria programmazione con il PGA Tour che si avvicinerà al Tour Championship mentre il Dp World Tour si involerà verso i play off di novembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Open Championship 2026, il Royal Birkdale pronto ad ospitare l’ultimo major in stagione

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