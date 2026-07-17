One Night Only | tutta la chimica tra Monica Barbaro e Callum Turner in una romantica preview
Una featurette mostra le prime immagini della nuova commedia romantica diretta da Will Gluck, ambientata in una New York descritta come desiderosa di affetto. La pellicola sarà nelle sale a partire dal 27 agosto e vede protagonisti Monica Barbaro e Callum Turner, che interpretano due personaggi coinvolti in una storia d’amore. La scena preview evidenzia la chimica tra gli attori e il tono leggero del film.
Una featurette anticipa il tono della nuova rom-com diretta da Will Gluck, che ci porta in una New York "affamata d'amore". Al cinema dal 27 agosto. La domanda è: esiste il vero amore? Da questo spunto, alla base di ogni rom-com, ecco One Night Only - Quando tutto è possibile (27 agosto in sala) diretto e co-scritto da Will Gluck e interpretato da Monica Barbaro e Callum Turner. I due interpretano Allie e Owen, due sconosciuti che si incontrano in una New York da favola nell'unica notte dell'anno in cui, pensate un po', è permesso ai single di fare sesso. I due cercano qualcosa di più di un semplice incontro occasionale. Entrambi sentono una scintilla quando si incontrano, ma una serie di passi falsi e di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
All of AQA CHEMISTRY Paper 1 in 30 minutes - GCSE Science Revision
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: ‘One Night Only’: il trailer del nuovo film con Monica Barbaro e Callum Turner
Callum Turner e Monica Barbaro si incontrano nella sola notte in cui il sesso è legale in One Night OnlyNella notte in cui il sesso è legale, due personaggi si incontrano e trascorrono insieme un’unica notte.
Argomenti più discussi: Uscire dai Guns N’ Roses con grazia e senza rancore: parla Frank Ferrer; Tutti i film in uscita nell’estate 2026: da Odissea a Spider-Man, il calendario completo; George Clooney scopre il vero accento di Callum Turner: Ho perso un amico; Il gran ritorno dei Rolling Stones è anche in nome di Amy Winehouse.
London vibes e un duo da sogno. Callum Turner e Monica Barbaro al photocall di One Night Only - Quando Tutto è Possibile a Londra. #OneNightOnlyIlFilm, dal 26 agosto al cinema. facebook
Halsey HQ via Instagram: THE GIRL IN THE TOWER MILAN, ITALY One Night Only Parco della Musica @.parcomusicamilano June 24th x.com
How to reject someone in italian reddit