Una featurette mostra le prime immagini della nuova commedia romantica diretta da Will Gluck, ambientata in una New York descritta come desiderosa di affetto. La pellicola sarà nelle sale a partire dal 27 agosto e vede protagonisti Monica Barbaro e Callum Turner, che interpretano due personaggi coinvolti in una storia d’amore. La scena preview evidenzia la chimica tra gli attori e il tono leggero del film.

Una featurette anticipa il tono della nuova rom-com diretta da Will Gluck, che ci porta in una New York "affamata d'amore". Al cinema dal 27 agosto. La domanda è: esiste il vero amore? Da questo spunto, alla base di ogni rom-com, ecco One Night Only - Quando tutto è possibile (27 agosto in sala) diretto e co-scritto da Will Gluck e interpretato da Monica Barbaro e Callum Turner. I due interpretano Allie e Owen, due sconosciuti che si incontrano in una New York da favola nell'unica notte dell'anno in cui, pensate un po', è permesso ai single di fare sesso. I due cercano qualcosa di più di un semplice incontro occasionale. Entrambi sentono una scintilla quando si incontrano, ma una serie di passi falsi e di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - One Night Only: tutta la chimica tra Monica Barbaro e Callum Turner in una romantica preview

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Callum Turner e Monica Barbaro si incontrano nella sola notte in cui il sesso è legale in One Night OnlyNella notte in cui il sesso è legale, due personaggi si incontrano e trascorrono insieme un’unica notte.

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