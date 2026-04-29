Nella notte in cui il sesso è legale, due personaggi si incontrano e trascorrono insieme un’unica notte. La commedia romantica, in uscita ad agosto nei cinema americani, racconterà le vicende dei protagonisti durante questa serata speciale. La pellicola si focalizza su un evento che segna un punto di svolta nelle loro esistenze, portando i personaggi a confrontarsi con scelte e emozioni intense.

Ad agosto arriverà nei cinema americani la commedia romantica che mostrerà i protagonisti alle prese con una serata che cambierà la loro vita. Monica Barbaro e Callum Turner sono i protagonisti della commedia romantica One Night Only, di cui è stato condiviso il trailer, in arrivo nelle sale americane il 7 agosto. La storia racconta quello che accade a due giovani che si incontrano durante l'unica notte in cui fare sesso è legale, appuntamento che, come prevedibile, rende tutto molto complicato. Cosa racconterà One Night Only Nel film One Night Only, diretto da Will Gluck, Monica Barbaro e Callum Turner nei ruoli di Allie e Owen. La storia si svolge in una versione di New York in cui le persone single possono legalmente .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Callum Turner e Monica Barbaro si incontrano nella sola notte in cui il sesso è legale in One Night Only

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