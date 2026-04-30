Universal Pictures International Italy ha diffuso il trailer ufficiale di One Night Only – Quando tutto è possibile, la nuova commedia diretta da Will Gluck, il regista che ha già dimostrato il suo talento nel genere con titoli come Easy Girl e Amici di letto. Il film vede protagonisti Monica Barbaro, reduce dal successo di Top Gun: Maverick, e Callum Turner, noto per Animali fantastici e Masters of the Air. La sinossi e il trailer ufficiale. Al cinema dal 27 agosto una nuova e originale commedia romantica diretta dal Will Gluck di Tutti tranne te. Nel film Barbaro e Turner sono Allie e Owen, due sconosciuti affamati d’amore che si incontrano in una New York leggermente romanzata nell’unica notte dell’anno in cui ai single è permesso fare sesso.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘One Night Only’: il trailer del nuovo film con Monica Barbaro e Callum Turner

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«Una sola notte all’anno in cui tutto è possibile. » Monica Barbaro e Callum Turner sono al centro di One Night Only, una commedia romantica ambientata in una New York alternativa, dove i single possono avere rapporti solo durante una notte speciale. Il film - facebook.com facebook

Entertainment ha rilasciato le prime immagini di “One night only” con Callum Turner e Monica Barbaro. Il film è una versione romantica e comica di ‘The Purge’ in cui il sesso prematrimoniale è fuorilegge tranne che per una notte all'anno. x.com