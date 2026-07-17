Un uomo di 69 anni è stato accoltellato a morte nel suo appartamento nel rione Bonagia, a Palermo. L’omicidio è avvenuto davanti alla moglie, nel seminterrato della palazzina di via Papa Giovanni XXIII. La vittima è stata colpita con diverse ferite da un giovane. Sul posto intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto poco dopo. Indagini in corso per ricostruire la dinamica del fatto e identificare il responsabile.

Un omicidio apparentemente inspiegabile. Nel rione Bonagia, a Palermo, il 69enne Vito Petrigno è stato ucciso a coltellate nello scantinato della palazzina in cui viveva con la famiglia in via Papa Giovanni XXIII. A dare l’allarme è stata una vicina, attirata dalle urla della moglie: “Aiuto, stanno ammazzando mio marito”. Petrigno è stato raggiunto da una serie di fendenti sulla schiena per motivi ancora da chiarire. Il sospettato è un 23enne catturato poco tempo dopo dalla polizia. La prima ipotesi è che il delitto si sia consumato nel contesto di una lite tra vicini. Omicidio nel quartiere Bonagia di Palermo I fatti si sono consumati alle ore 9 di venerdì 17 luglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Omicidio di Vito Petrigno a Palermo, ucciso a coltellate da un ragazzo davanti alla moglie

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Omicidio a Palermo, 68enne ucciso a coltellate. Uomo barricato in casa apre il gas

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