Omicidio Luca Di Vito ucciso davanti alla compagna dal vicino 18enne La lite per i rifiuti gettati in strada

Notizia in breve

Martedì 2 giugno, un uomo di 57 anni è stato ucciso a coltellate davanti alla compagna in seguito a una lite con il vicino di casa, un 18enne colombiano. La discussione, nata per i rifiuti gettati in strada, era già frequente. Quella notte, la lite si è intensificata portando all’aggressione fatale. La vittima è stata colpita con più fendenti, mentre la compagna era presente.