Omicidio Luca Di Vito ucciso davanti alla compagna dal vicino 18enne La lite per i rifiuti gettati in strada
Martedì 2 giugno, un uomo di 57 anni è stato ucciso a coltellate davanti alla compagna in seguito a una lite con il vicino di casa, un 18enne colombiano. La discussione, nata per i rifiuti gettati in strada, era già frequente. Quella notte, la lite si è intensificata portando all’aggressione fatale. La vittima è stata colpita con più fendenti, mentre la compagna era presente.
Litigavano spesso, non era la prima volta. La notte di martedì 2 giugno, però, è stata l'ultima. Quella che è costata la vita a Luca Di Vito, un uomo di 57 anni ucciso a coltellate dal vicino di casa, un ragazzo colombiano di 18 anni. L'uomo è stato ucciso davanti alla sua compagna. Ad accendere. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Temi più discussi: Omicidio Luca Di Vito, ucciso davanti alla compagna dal vicino 18enne. La lite per i rifiuti gettati in strada; Omicidio a Roma dopo una lite per i rifiuti: ucciso a 57 anni davanti alla compagna da un 18enne; The Wolf: con il concordato in secondo grado fioccano gli sconti di pena; Taormina, notte di follia all’uscita della discoteca: auto punta la folla, De Luca grida al tentato omicidio -.
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