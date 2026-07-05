Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo di via Sampolo, a Palermo. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, un altro uomo si è barricato in casa, ha aperto il gas e ha minacciato di far esplodere l’edificio. La situazione è rimasta tesa fino all’intervento dei soccorritori, che hanno disinnescato la minaccia e arrestato l’uomo. La vittima è deceduta sul posto.

Tragedia a Palermo. Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via Sampolo, a quanto pare dopo una discussione nata per futili motivi. I vigili del fuoco intervenuti al secondo piano del palazzo hanno rilevato la presenza di una fuga di gas. Ci sarebbe anche un uomo barricato in casa, forse una delle persone coinvolte nella lite condominiale, e forse proprio lui avrebbe aperto il gas, minacciando di far esplodere l'intero palazzo. Le forze dell'ordine, sentendo la puzza, hanno evacuato l'interno stabile e messo in sicurezza il condominio. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La via Sampolo è stata chiusa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Palermo, omicidio in via Sampolo: 68enne ucciso a coltellate, un uomo barricato in casa apre il gas e minaccia di far esplodere il palazzo

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Omicidio a Palermo, 68enne ucciso a coltellate. Uomo barricato in casa apre il gas

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