Modena uomo trovato morto in androne condominio | si indaga per omicidio

A Modena, un uomo di circa 30-35 anni è stato trovato morto questa mattina in un androne di un condominio in via Tignale del Garda. I carabinieri stanno indagando sul caso, ipotizzando un omicidio. Non sono stati forniti dettagli sul luogo o sulle circostanze del decesso. La scena è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per chiarire le cause della morte.

Giallo a Modena: i carabinieri indagano, con l’ipotesi di omicidio, sul caso di un uomo italiano di età compresa tra i 30 e i 35 anni che è stato trovato morto questa mattina in via Tignale del Garda a Modena. La vittima sarebbe stata uccisa a coltellate e non aveva i documenti con sé. Il corpo è stato ritrovato sulle scale. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’omicidio e risalire al responsabile. I militari starebbero raccogliendo le testimonianze dei residenti. Da quanto si apprende, attualmente i carabinieri stanno ascoltando una donna che risiede nel condominio, nel tentativo di avere elementi utili alle indagini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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