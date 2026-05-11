Drammatico ritrovamento in mattinata | uomo morto nel cantiere del condominio

Nella mattinata di oggi, un uomo è stato trovato senza vita sotto l'impalcatura di un cantiere in un condominio situato in viale delle Nazioni, nel centro di Marina di Ravenna. Il ritrovamento è avvenuto in modo improvviso, attirando l’attenzione delle autorità presenti sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e raccogliere eventuali elementi utili.

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Un tragico ritrovamento è stato effettuato nella prima mattinata di oggi, lunedì. A Marina di Ravenna, in viale delle Nazioni 113, un uomo è stato trovato morto sotto l'impalcatura del cantiere di un condominio nel centro della località di mare.Leggi le notizie di RavennaToday su WhatsApp.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Macabro ritrovamento nel casolare: scoperto il cadavere di un uomo morto carbonizzatoFucecchio (Firenze), 6 aprile 2026 – Macabro ritrovamento questa mattina, lunedì 6 aprile, in un casolare abbandonato alla periferia di Fucecchio, in... Tragico ritrovamento: uomo di 63 anni morto nella scarpataUn tragico ritrovamento ha scosso le Valli di Lanzo, dove un uomo di 63 anni è stato rinvenuto privo di vita all’interno del proprio veicolo... Argomenti più discussi: Drammatico ritrovamento in mattinata: uomo morto nel cantiere del condominio; Trovato morto sotto un ponteggio a Marina di Ravenna: mistero su una caduta nel cantiere; Dramma a Capaccio: rinvenuto il corpo senza vita di un uomo in un kayak ribaltato; Drammatico incidente: ciclista travolto e ucciso da un'auto. Non so davvero cosa farei se mai cambiassero i doppiatori inglesi. - Reddit reddit