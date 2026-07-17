Omicidio a Modena uomo accoltellato

Da tv2000.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Modena, un uomo di 46 anni è stato trovato morto nell’androne di una palazzina, con ferite da arma bianca. La polizia sta indagando sul caso.

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Omicidio a Modena. Rolando D’Ulizia, 46 anni, è stato trovato morto, accoltellato nell’androne di una palazzina. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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