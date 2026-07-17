Omicidio a Modena uomo accoltellato
A Modena, un uomo di 46 anni è stato trovato morto nell’androne di una palazzina, con ferite da arma bianca. La polizia sta indagando sul caso.
Omicidio a Modena. Rolando D’Ulizia, 46 anni, è stato trovato morto, accoltellato nell’androne di una palazzina. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Segui gli aggiornamenti su Modena.
Omicidio a Modena, uomo accoltellato
Notizie e thread social correlati
Omicidio a Modena, uomo trovato morto accoltellato nel condominio di via Tignale del Garda: sentita una donnaUn uomo è stato trovato morto con una ferita da arma da taglio nell’androne di un condominio di via Tignale del Garda a Modena.
Modena, uomo accoltellato nell'androne di un condominioNelle prime ore del mattino, alcuni residenti di un condominio in via Tignale del Garda a Modena hanno chiamato le forze dell'ordine dopo aver...
Temi più discussi: Militari Accademia di Modena salvano uomo caduto in mare a Trieste; Ricercato in Pakistan per tentato omicidio, arrestato a Modena; Loreto, donna uccisa in casa a coltellate dall'ex compagno. La vittima, originaria di Cerignola, lascia un figlio di 7 anni; Esercizi commerciali usati come dormitori: controlli della Polizia Locale di Modena in via Carteria.
#Tg2000 - Omicidio a Modena, uomo accoltellato #17luglio #Tv2000 #Modena #cronaca #omicidio #sicurezza #EmiliaRomagna @tg2000it x.com
OMICIDIO A MODENA, UOMO ACCOLTELLATO IN VIA TIGNALE DEL GARDA Il corpo senza vita di un uomo. R.D le sue iniziali, è stato rinvenuto questa mattina in un condominio di via Tignale del Garda. E’ stato accoltellato sulle scale di un palazzo. L’arma facebook
Litiga con un pedone, scende dall’auto e lo accoltella: omicidio a Collegno, fermato il killer automobilista.La vittima è Antonio Greco, un uomo di 80 anni accoltellato da un automobilista 60enne durante una lite stradale a Collegno (Torino). Ferito anche il figlio reddit
Omicidio Modena, 46enne trovato morto nell’androne di un condominio: ascoltata una donnaOmicidio a Modena: trovato il possibile coltello del delitto, si indaga sui rapporti tra vittima e una donna ascoltata dai carabinieri. notizie.it
Omicidio a Modena, un uomo accoltellato nell'androne di un condominioUn uomo di circa 30 anni, di nazionalità italiana, è stato ucciso a coltellate a Modena, in un condominio di via Tignale del Garda. A ritrovare il cadavere nelle prime ore della giornata di oggi, 17 l ... tg24.sky.it