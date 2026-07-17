Nelle prime ore del mattino, alcuni residenti di un condominio in via Tignale del Garda a Modena hanno chiamato le forze dell'ordine dopo aver trovato un uomo senza vita nell'androne del palazzo. La vittima, tra i 30 e i 35 anni, presentava ferite da arma da taglio. Sono in corso le indagini per chiarire le circostanze e identificare eventuali responsabili.

Il cadavere di un uomo fra i 30 e i 35 anni è stato ritrovato nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda a Modena. A dare l'allarme, nelle prime ore del mattino, sono stati alcuni residenti del condominio. L'uomo, però, non sarebbe residente in quella palazzina, ma in una abitazione nei paraggi., I carabinieri starebbero sentendo una donna che risiede nel condominio per raccogliere elementi utili alle indagini. Non è escluso che il delitto possa essere in qualche modo legato a fatti di droga. In particolare, alcuni residenti avrebbero udito una lite intorno alle cinque del mattino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Omicidio a Modena, uomo accoltellato nell'androne di un condominio

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