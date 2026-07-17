Omicidio a Modena il 45enne Rolando Dino Dulizia accoltellato nell' androne di un condominio | l' arma ritrovata in un cestino

Da corrieredibologna.corriere.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 45 anni è stato accoltellato in un condominio di via Tignale del Garda a Modena. È stato rinvenuto a terra in una pozza di sangue nell’androne delle scale. L’arma utilizzata è stata trovata in un cestino nelle vicinanze. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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E’ stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue nell’androne delle scale un condominio in via Tignale del Garda a Modena, zona di palazzine Acer più volte al centro della cronaca cittadina. A dare l’allarme i residenti attorno alle 5 che hanno sentito urla e schiamazzi. La vittima è un uomo italiano di 46 anni, Rolando Dulizia, detto Dino. I carabinieri sono subito arrivati sul posto anche con il nucleo scientifico per i rilievi, l’area è stata chiusa.  Da una prima ricostruzione pare che l’omicidio si sia consumato sulle scale e i militari stanno sentendo una donna, sua coetanea, che risiede nel condomino e con la quale l’uomo aveva una relazione sentimentale. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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