Ostia 28enne accoltellato al torace dalla compagna durante una lite è grave la 25enne arrestata per tentato omicidio

Da ilgiornaleditalia.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ostia, un uomo di 28 anni è stato ferito al torace dalla compagna durante una lite all’interno del loro appartamento. La donna di 25 anni è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno trovato l’uomo in gravi condizioni e lo hanno trasportato in ospedale. La donna si trova ora in cella, in attesa di essere ascoltata dal magistrato. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

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L'uomo è grave e in prognosi riservata. Nell'appartamento nel quale vivevano i due i militari hanno trovato un coltello sporco di sangue, l'arma utilizzata della donna per aggredire il compagno Brutto episodio ad Ostia dove un 28enne è stato accoltellato più volte dalla compagna durante una l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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