Omicidio a Modena accoltellato sulle scale di casa | l’allarme lanciato dai vicini La diretta
Un uomo tra i 30 e i 35 anni è stato ucciso questa mattina all’alba in un condominio nel quartiere sud di Modena. È stato colpito con un’arma da taglio lungo le scale condominiali. I vicini hanno lanciato l’allarme dopo aver sentito rumori sospetti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario, ma l’uomo è deceduto poco dopo. La vittima era residente nella zona e frequentava abitualmente lo stabile.
Modena, 17 luglio 2026 – Omicidio questa mattina all'alba a Modena in una palazzina di via Tignale del Garda nella zona sud della città, dove un uomo italiano fra i 30 e i 35, residente nei paraggi e frequentatore abituale dello stabile, è stato ucciso lungo le scale condominiali, probabilmente accoltellato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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