Omicidio a Modena accoltellato sulle scale di casa | l’allarme lanciato dai vicini La diretta

Notizia in breve

Un uomo tra i 30 e i 35 anni è stato ucciso questa mattina all’alba in un condominio nel quartiere sud di Modena. È stato colpito con un’arma da taglio lungo le scale condominiali. I vicini hanno lanciato l’allarme dopo aver sentito rumori sospetti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario, ma l’uomo è deceduto poco dopo. La vittima era residente nella zona e frequentava abitualmente lo stabile.