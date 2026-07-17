Omicidio a Modena accoltellato sulle scale di casa | l’allarme lanciato dai vicini La diretta

Da ilrestodelcarlino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo tra i 30 e i 35 anni è stato ucciso questa mattina all’alba in un condominio nel quartiere sud di Modena. È stato colpito con un’arma da taglio lungo le scale condominiali. I vicini hanno lanciato l’allarme dopo aver sentito rumori sospetti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario, ma l’uomo è deceduto poco dopo. La vittima era residente nella zona e frequentava abitualmente lo stabile.

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Modena, 17 luglio 2026 –  Omicidio questa mattina all'alba a Modena in una palazzina di via Tignale del Garda nella zona sud della città, dove un uomo italiano fra i 30 e i 35, residente nei paraggi e frequentatore abituale dello stabile, è stato ucciso lungo le scale condominiali, probabilmente accoltellato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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