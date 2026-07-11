Sabato sera, i vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento di un palazzo a Corsico dopo aver ricevuto una segnalazione dai vicini, preoccupati per un forte odore. All’interno, hanno trovato il corpo di un uomo di 41 anni, morto da diversi giorni. La vittima presentava ferite da taglio e sembrava che fosse deceduta prima dell’intervento. La polizia ha avviato le indagini senza ulteriori dettagli al momento.

Un uomo di 41 anni è stato trovato morto, sabato sera, in un in un appartamento di un palazzo di Corsico, comune nella cintura del Milanese: la scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco, chiamati dai viciniper il cattivo odore. In base ai primi accertamenti, il corpo dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era in stato di decomposizione e presentava alcune ferite da coltello all'addome. Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Corsico, che procedono per omicidio. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Corsico, 41enne ucciso in casa a coltellate: era morto da giorni. L'allarme lanciato dai vicini per il forte odore

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