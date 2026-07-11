Corsico 41enne ucciso in casa a coltellate L' allarme lanciato dai vicini per il forte odore
Sabato sera, i vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento di Corsico su segnalazione dei vicini, preoccupati per un odore intenso proveniente dall’abitazione. All’interno, hanno trovato il corpo di un uomo di 41 anni con ferite da arma da taglio. La scena mostrava tracce di violenza, ma ancora non sono note le cause dell’omicidio. La polizia ha avviato le indagini.
Un uomo di 41 anni è stato trovato morto, sabato sera, in un in un appartamento di un palazzo di Corsico, comune nella cintura del Milanese: la scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco, chiamati dai viciniper il cattivo odore. In base ai primi accertamenti, il corpo dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era in stato di decomposizione e presentava alcune ferite da coltello all'addome. Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Corsico, che procedono per omicidio. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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