Corsico 41enne ucciso in casa a coltellate L' allarme lanciato dai vicini per il forte odore

Notizia in breve

Sabato sera, i vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento di Corsico su segnalazione dei vicini, preoccupati per un odore intenso proveniente dall’abitazione. All’interno, hanno trovato il corpo di un uomo di 41 anni con ferite da arma da taglio. La scena mostrava tracce di violenza, ma ancora non sono note le cause dell’omicidio. La polizia ha avviato le indagini.