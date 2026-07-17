Omicidio a Modena accoltellato all' alba sulle scale di un palazzo | il video

Da ilrestodelcarlino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato accoltellato all’alba su una scala di un palazzo in via Tignale del Garda, a Modena. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e il nucleo scientifico per analizzare la scena e ricostruire la dinamica dell’episodio. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sull’identità della vittima. La polizia sta indagando per stabilire i motivi dell’aggressione.

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Carabinieri e nucleo scientifico a lavoro in una palazzina di via Tignale del Garda nella zona sud della città per ricostruire la dinamica dell'accaduto  . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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