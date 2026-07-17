Omicidio a Modena accoltellato all' alba sulle scale di un palazzo | il video
Un uomo è stato accoltellato all’alba su una scala di un palazzo in via Tignale del Garda, a Modena. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e il nucleo scientifico per analizzare la scena e ricostruire la dinamica dell’episodio. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sull’identità della vittima. La polizia sta indagando per stabilire i motivi dell’aggressione.
Carabinieri e nucleo scientifico a lavoro in una palazzina di via Tignale del Garda nella zona sud della città per ricostruire la dinamica dell'accaduto . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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