Omicidio a Modena accoltellato all' alba sulle scale di un palazzo | il video

Notizia in breve

Un uomo è stato accoltellato all’alba su una scala di un palazzo in via Tignale del Garda, a Modena. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e il nucleo scientifico per analizzare la scena e ricostruire la dinamica dell’episodio. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sull’identità della vittima. La polizia sta indagando per stabilire i motivi dell’aggressione.