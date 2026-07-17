Omicidio a Modena accoltellato sulle scale di casa | il video
Un uomo è stato accoltellato sulle scale di casa in una palazzina di via Tignale del Garda, nella zona sud di Modena. I carabinieri e il nucleo scientifico stanno analizzando la scena per ricostruire la dinamica dell’episodio. È stato diffuso anche un video dell’aggressione. La vittima è stata soccorsa sul posto, ma le sue condizioni non sono state rese note.
Carabinieri e nucleo scientifico a lavoro in una palazzina di via Tignale del Garda nella zona sud della città per ricostruire la dinamica dell'accaduto . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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