Omicidio a Modena accoltellato sulle scale di casa | il video

Notizia in breve

Un uomo è stato accoltellato sulle scale di casa in una palazzina di via Tignale del Garda, nella zona sud di Modena. I carabinieri e il nucleo scientifico stanno analizzando la scena per ricostruire la dinamica dell’episodio. È stato diffuso anche un video dell’aggressione. La vittima è stata soccorsa sul posto, ma le sue condizioni non sono state rese note.