Omicidio a Modena 30enne ucciso a coltellate sulle scale di un palazzo | indagini in corso

Notizia in breve

Un uomo di circa 30 anni è stato ucciso con coltellate in un palazzo di zona Morane a Modena. La vittima è stata trovata nell'androne e i condomini hanno chiamato le forze dell'ordine. I carabinieri stanno ascoltando una donna come parte delle indagini. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto.