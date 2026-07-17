Omicidio a Modena 30enne ucciso a coltellate sulle scale di un palazzo | indagini in corso
Un uomo di circa 30 anni è stato ucciso con coltellate in un palazzo di zona Morane a Modena. La vittima è stata trovata nell'androne e i condomini hanno chiamato le forze dell'ordine. I carabinieri stanno ascoltando una donna come parte delle indagini. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto.
Un uomo sulla trentina è stato ucciso oggi a Modena nell'androne di un palazzo in zona Morane. A dare l'allarme sono stati gli altri condomini. I carabinieri, che indagano sull'accaduto, starebbero sentendo una donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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