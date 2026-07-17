Una lite in strada a Collegno, in provincia di Torino, ha portato all’uccisione di un uomo di 80 anni. Dopo un diverbio acceso, il pensionato è stato ferito mortalmente. Nella notte, le forze dell’ordine hanno fermato un sospettato legato all’omicidio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia dopo un acceso diverbio. Una violenta lite in strada si è trasformata in un omicidio nella tarda serata di giovedì 16 luglio a Collegno, in provincia di Torino. La vittima è Antonio Greco, 80 anni, colpito mortalmente con un coltello al termine di un acceso confronto con un automobilista. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23 in piazza IV Novembre. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’anziano si trovava in strada mentre parlava con un’altra persona quando è sopraggiunta una Citroën guidata da un uomo di circa 60 anni. Tra i due sarebbe nato un violento alterco, degenerato in pochi istanti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Omicidio a Collegno dopo una lite in strada: ucciso un pensionato di 80 anni, fermato un sospettato

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Omicidio a Collegno dopo una lite automobilistica, accoltellato e ucciso un ottantenne

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