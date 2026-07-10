Nelle prime ore di giovedì 10 luglio, un uomo di 35 anni è stato ucciso a Santadi da un colpo di fucile al petto. La vittima, disoccupata, originaria di Carbonia e residente a Portoscuso, è deceduta sul colpo. Un sospettato è stato fermato dalle forze dell’ordine, con l’ipotesi che l’omicidio sia stato scatenato da una lite. La scena del delitto si trova nel centro del paese, con indagini in corso.

Nelle prime ore della mattina di giovedì 10 luglio, un omicidio ha scosso Santadi, comune di poco più di 3 mila abitanti del Sud Sardegna: un 35enne, disoccupato, originario di Carbonia e residente a Portoscuso, è morto dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di fucile. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma non c’è stato nulla da fare per la vittima. L’uccisione è avvenuta a Barrancu Mannu, una località di campagna nella periferia di Santadi. Un sospettato sarebbe già in caserma. Omicidio a Santadi, morto 35enne: è stato raggiunto da un colpo di fucile Sulla vicenda, come riportato dall’Unione Sarda, indagano i carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Carbonia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio a Santadi, 35enne ucciso con un colpo di fucile: fermato un sospettato, l'ipotesi della lite

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