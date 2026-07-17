Accoltellato dopo una lite in strada a Collegno morto 80enne | automobilista arrestato per omicidio
Un uomo di 80 anni è stato ucciso a coltellate durante una lite in strada a Collegno, alle porte di Torino. Un automobilista è stato arrestato con l’accusa di omicidio. La vittima, colpita durante il diverbio, è deceduta successivamente. La Polizia ha fermato l’automobilista poco dopo l’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro e sulle circostanze che hanno portato alla lite e all’aggressione.
Un uomo di 80 anni, Antonio Greco, è stato ucciso a coltellate dopo un acceso diverbio con un automobilista. È successo nella serata di ieri a Collegno, alle porte di Torino. Fuggito a bordo della propria auto dopo aver colpito l’anziano, l’uomo sospettato dell’omicidio è stato individuato e rintracciato nelle ore successive dai carabinieri. Omicidio in strada a Collegno Antonio Greco ucciso a coltellate dopo una lite Rintracciato e fermato il presunto responsabile Omicidio in strada a Collegno L’omicidio è avvenuto poco dopo le 23 di ieri, giovedì 16 luglio, a Collegno, in provincia di Torino. Lo riporta Repubblica. Un uomo di 80 anni, Antonio Greco, è stato ucciso a coltellate in piazza IV Novembre al culmine di un acceso diverbio con un automobilista. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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