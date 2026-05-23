Durante il terremoto che ha colpito Udine, un registratore ha catturato il suono del sisma mentre trasmetteva musica dei Pink Floyd. Il dispositivo, rimasto acceso, ha registrato il rumore sismico oltre alle note della band britannica. La registrazione mostra il momento esatto in cui la terra ha tremato, sovrapponendosi ai suoni della musica. La registrazione è stata successivamente analizzata per comprendere come il registratore abbia continuato a funzionare durante il terremoto.

? Domande chiave Come ha fatto un registratore a partire da solo durante la scossa?. Cosa si sente tra le note dei Pink Floyd e il caos?. Perché quella registrazione è diventata un tesoro per l'intera comunità?. Chi sono le voci che oggi riascolta con commozione il proprietario?.? In Breve Registratore cadendo dalla scrivania attivò il tasto con le pile nuove.. Voci di Eugenio e Lucia documentano il caos in via Bernardinis.. Audio esposto nella mostra Memorie riflesse presso il Castello di Gemona.. La scossa di 59 secondi colpì la palazzina di secondo piano.. Il 6 maggio 1976, alle ore 21:00, un registratore a cassette di proprietà di Mario Garlatti catturò in modo accidentale le voci della sua famiglia durante i 59 secondi di scossa del terremoto che colpì Udine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pink Floyd e sisma: quel registratore che catturò il caos di Udine

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MARIO GARLATTI REGISTRO' I RUMORI DELL'ORCOLAT: «IL MICROFONO SI ACCESE CADENDO PER ... | 06/05/2026

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