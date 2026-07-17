Olimpiadi Milano-Cortina multa da 2,5 milioni ai grandi marchi per attività parassitarie

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato con una sanzione complessiva superiore a 2,5 milioni di euro diverse aziende per pratiche considerate parassitarie in relazione ai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. Le multe riguardano attività che sfruttano il marchio olimpico senza autorizzazione o in modo illecito, violando le norme sulla tutela del marchio e la concorrenza leale. La decisione si basa su indagini condotte nell’ambito delle iniziative promozionali legate alle Olimpiadi.

L’AGCM ha multato per oltre 2,5 milioni di euro diverse società per “attività parassitarie” legate ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso i procedimenti nei confronti di Harmont&Blaine, Rialto, Magazzini Gabrielli, MD, RetailPro e Butan Gas, accertando violazioni del divieto di “attività parassitarie”. Le attività illecite sarebbero avvenute durante il periodo dei Giochi Olimpici, con campagne pubblicitarie e attività promozionali nelle quali sono stati spesso riprodotti o richiamati i simboli olimpici, come i cinque cerchi, o denominazioni ufficiali come “Milano-Cortina”. Giochi Olimpici di Milano-Cortina: le indagini dell’AGCM. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici

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